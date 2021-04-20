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Общество20 апреля 2021 10:35

Прокуратура Салехарда наказала управляющую компанию, по вине которой двор жилого дома залило фекалиями

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
Марина Прохорова
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Прокуратура Салехарда наказала управляющую компанию, по вине которой двор жилого дома залило фекалиями

Прокуратура Салехарда наказала управляющую компанию, по вине которой двор жилого дома залило фекалиями

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда наказала руководство ООО «Единая городская управляющая компания» за неисправный трубопровод многоквартирного дома по ул. Чапаева, 8а.

- Установлено, что на отдельных участках трубопровода имелись повреждения (протекания) изоляционного материала, которые привели к подтоплению канализационными водами придомовой территории, а также попаданию канализационных испарений в помещения общего пользования, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим ведомство обязало управляющую компанию исправить нарушения в кратчайший срок: отремонтирован и утеплен канализационный коллектор дома.

За допущенные нарушения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.