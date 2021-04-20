В Ноябрьске директор стройфирмы, уклонявшийся от налогов, выплатит крупный штраф

В Ноябрьске директор стройфирмы, уклонявший от налогов, выплатит крупный штраф Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении генерального директора ООО «Строительная компания «Северный ветер». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов. По состоянию на январь 2020 года, мужчина задолжал более 18 миллионов рублей.

- Было установлено, что генеральный директор компании, зная об имеющейся задолженности по налогам в размере более 18 миллионов рублей, спрятал деньги организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности на сумму, превышающую 4 миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.