Пьяный надымчанин избил монтировкой сожительницу своего неприятеля Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме возбудили уголовное дело в отношении 35-ленего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство, а также ряде других преступлений.

- Происшествие случилось 7 апреля 2021 года. В тот день мужчина решил поквитаться со своим недругом. Выпив несколько рюмок, он отправился к неприятелю домой, вооружившись монтировкой. Дверь злоумышленнику открыла женщина, находившаяся дома одна. Далее обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую монтировкой в голову и по туловищу, тем самым причинив тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

После нанесенных ударов обвиняемый поспешил скрыться, а женщину спасла своевременная госпитализация и оказанная медицинская помощь.

Позже выяснилось, что это не единственное преступление, совершенное надымчанином. В январе 2021 года он из неприязни избил своего знакомого, а также, в разное время, совершил несколько преступлений, связанных с кражей сотового телефона и проникновением в чужое жилище.