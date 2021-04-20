За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев шесть миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 апреля, зарегистрировано 39 подобных преступления, ущерб от которых составил 6 миллионов рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стал житель Надыма. Ему позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании, предложивший дополнительный заработок. Он убедил северянина перевести два миллиона рублей на предоставленные счета, а затем перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Гражданам необходимо быть бдительными и внимательными при переводе денежных средств.