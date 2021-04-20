«18 лет колонии»: на Ямале осудили мужчину, который зарезал жену и ее сестру, а затем надругался над трупом

«18 лет колонии»: на Ямале вынесли приговор мужчине, который зарезал жену и ее сестру, а затем надругался над трупом Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вынесли обвинительный приговор в отношении 25-летнего тазовчанина. Он признан виновным в убийстве двух женщин и надругательством над телом одной из них.

- Происшествие случилось 28 июня 2020 года. В тот день 25-летний мужчина пришел к своей супруге, чтобы обсудить их дальнейшую жизнь, однако разговор между ними не задался. Не сдержав эмоций, мужчина схватил нож, а затем нанес потерпевшей не менее 18 ударов в голову, шею и туловище. На крики женщины из другой комнаты прибежала ее сестра. Увидев произошедшее, 18-летняя девушка попыталась скрыться, однако обвиняемый, понимая, что родственница сообщит обо всем в полицию, догнал девушку в подъезде и силой затащил обратно в квартиру, где зарезал ножом, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Осознавая, что его супруга мертва, мужчина жестоко и цинично надругался над ее телом

Когда злодея задержала полиция, он всячески пытался уйти от ответственности, выдвигая различные версии произошедшего. Позже он все-таки признал вину, когда собранные доказательства было невозможно оспорить.

За свое злодеяние мужчина отправится в колонию строгого режима на 18 лет и 1 месяц.