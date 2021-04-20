Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Жителей Лабытнанги приглашают выйти на Всероссийский субботник, который пройдет 24 апреля при поддержке Минстроя России.

- Наводить чистоту будем во дворах, вблизи школ, детских садов и магазинов. Сейчас разрабатывается онлайн-карта мест уборки. Дополнительную информацию о субботнике управляющие компании разместят в подъездах многоквартирных домов, - сообщила глава города Марина Трескова.

Также в этот день общественники Семи лиственниц проведут экологические акции, а значит любой желающий сможет поучаствовать в проекте «Чистые игры».

- Впереди майские праздники. Хочется встретить Первомай и День Великой Победы в чистом городе. Давайте вместе приложим усилия и наведем порядок. Пусть наш Лабытнанги встречает долгожданную весну ухоженным и уютным, - призвала жителей градоначальница.