На улицах Ноябрьска появятся 30 «умных» пешеходных переходов

Фото: администрация Ноябрьска

В этом году на улицах Ноябрьска появятся 30 нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Уникальный программно-аппаратный комплекс позволит значительно увеличить безопасность пешеходов и снизит вероятность наезда автомобилей.

Система будет информировать водителя о присутствии человека на переходе или его приближении к зебре, автоматически включая информационное табло «Пешеход». В темное время суток при нахождении пешехода на дороге будут включаться фонари, а также проекция дорожной разметки и подсветки знака «Пешеходный переход».

Отметим, что данное решение логично встраивается в систему «Умный город», которую активно развивают в Ноябрьске.

Также известно, что подобные переходы появятся в этом году в Новом Уренгое.