Погода на Ямале на 20 апреля: снег и сильный ветер

Погода на Ямале на 20 апреля Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 20 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем +1, ночью -3. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -3, ночью -7. Ветер 10-15 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -5, ночью -8. Ветер 12-21 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -8, ночью -14. Ветер 9-16 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -10. Ветер 5-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 8-15 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем +1, ночью -2. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -8. Ветер 11-15 м/с.