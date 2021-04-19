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Происшествия19 апреля 2021 15:57

Надымчанин, решивший купить машину «с рук», потерял почти полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Надымчанин, решивший купить машину «с рук», потерял почти полмиллиона рублей

Надымчанин, решивший купить машину «с рук», потерял почти полмиллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Надымского района обратился 31-летний местный житель, которого обманули при покупке автомобиля. Мужчина лишился 450 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевший нашел на известном сайте объявление о продаже автомобиля. Позвонив по указанному номеру, он обсудил с продавцом детали сделки, а после - внес предоплату в размере 300 тысяч рублей на банковскую карту владельца. На следующий день лжепродавец попросил внести еще 150 тысяч рублей в счет стоимости автомобиля, что мужчина и сделал. Получив перевод, злоумышленник перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянина. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Криминал