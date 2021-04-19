В Новом Уренгое открывают дополнительные прививочные пункты

Фото: правительство ЯНАО

В Новом Уренгое открывают два дополнительных прививочных пункта. Они будут расположены в торгово-развлекательном центре «Солнечный» и деловом центре «Ямал». На данный момент туда завозят мебель, медицинский инвентарь и оборудование. Предполагается, что пункты заработают в конце недели.

Отметим, что они имеют удобное расположение, отдельный вход и комфортную зону ожидания: есть диваны, кулер и телевизор.

- Впереди много праздничных дней, отпускной период, наша главная общая задача сейчас - не допустить распространения инфекции. Каждый из нас должен понимать, что несет ответственность не только за себя, но и за окружающих, - сообщил главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Напоминаем, что для удобства граждан в округе развернуто 74 пункта вакцинации. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, а также по телефонам колл-центров поликлиник.