Фото: правительство ЯНАО

На Ямале заработала горячая линия по вопросам голосования за объекты благоустройства: 8 (902) 621-66-59. Звонить можно с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 ежедневно, кроме выходных.

Обратившимся расскажут о том, как устроена платформа и каким образом будет проводиться рейтинговое голосование. Также все желающие смогут знать о способах помощи в развитии своего города.

- Единая всероссийская платформа по голосованию запускается впервые. Поэтому у наших граждан могут возникнуть вопросы о ее работе и способах голосования. Все разъяснения можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать до завершения голосования, - рассказал начальник отдела благоустройства Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Руслан Чайников.

Напоминаем, что голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет на платформе 89.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.