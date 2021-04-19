За выходные в Новом Уренгое поймали четырех пьяных водителей

Фото: УМВД России по ЯНАО

В минувшие выходные в Новом Уренгое прошел рейд «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы ловили недобросовестных граждан, севших за руль после употребления спиртного.

- В результате профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД задержали четырех нетрезвых водителей, из них один управлял транспортом в состоянии опьянения повторно, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Отметим, что с начала года в газовой столице поймали более 70 нетрезвых водителей, 17 из них не имели права управления транспортными средствами, а 15 автолюбителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, за три месяца 2021 года в городе зарегистрировано три ДТП по вине водителей с признаками опьянения.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в полицию о случаях вождения в состоянии опьянения. По всем сигналам будут приниматься соответствующие меры.