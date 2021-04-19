В модельную библиотеку Ноябрьска поступило более тысяч экземпляров книг

Фото: департамент культуры ЯНАО

В модельную библиотеку Ноябрьска - Библиоцентр РОСТа поступила новая литература. Первый комплект - 1 884 экземпляра печатных изданий и 120 экземпляров электронных книг. Все это художественная литература: классика, книги современных авторов и издания по различным отраслям знаний.

- На сегодняшний день поступило 80% новых изданий. Это произведения, отмеченные российскими и международными премиями, историческая литература, сентиментальная проза, поэзия, детективные произведения, фантастика и фэнтези, фольклор. В числе поступившей литературы имеются детские и подростковые познавательный книги, издания для досуга, а также аудиокниги для всех возрастов, - рассказала заведующая отделом комплектования фондов библиотечной системы Ноябрьска Алена Ефременкова.

Кроме того, ожидается поступление периодических изданий для детей и юношества, издания по патриотическому воспитанию, научно-популярные и универсальные журналы для женщин и мужчин, издания для досуга, электронные учебники, энциклопедии и пособия, учебно-просветительские и публицистические видеопрограммы.

Напоминаем, что недавно в модельную библиотеку Ноябрьска также поступило новейшее оборудование - Е-кабина, представляющая собой дополнительное место для индивидуальной работы с доступом к интернет-ресурсам.