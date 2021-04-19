Фото: администрация Салехарда

В Салехарде пройдет ежегодная акция «День защиты детей от чрезвычайных ситуаций». Она стартует 26 апреля и продлится до 3 июня.

Акция начнется со дня открытых дверей в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города. Цель мероприятия - познакомить подростков с деятельностью единой дежурно-диспетчерской службы и органа управления в области ГО и ЧС.

Также в школах пройдут уроки, приуроченные к 35-летию со дня аварии на ЧАЭС. Это связано с тем, что начало акции в этом году совпадает с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Кроме того, в библиотеках города и других общеобразовательных организациях откроются книжные выставки и информационные уголки, рассказывающие о культуре безопасности жизнедеятельности и правилах поведения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В организациях дошкольного образования запланированы дидактические игры и занятия на тему «Безопасное детство», а также конкурс рисунков «Безопасность - это важно!».