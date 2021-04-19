Житель Губкинского оформил кредит на 600 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Он оформил кредит на 600 тысяч рублей и перевел деньги аферистам.

- Мужчине поступил звонок от некоего человека, который представился сотрудника банка. Далее он сообщил, что на имя северянина оформлен кредит в 600 тысяч рублей. Для аннулирования сделки необходимо самостоятельно оформить займ и сразу его погасить. По указанию лжесотрудника, потерпевший взял кредит на такую же сумму и, с помощью банкомата, перевел деньги на указанный счет, совершив 24 операции, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Осознав, что стал жертвой мошенников, гражданин обратился в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ведется расследование.