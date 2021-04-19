Полиция Приуральского района раскрыла кражу автозапчастей по горячим следам Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Приуральского района раскрыла кражу автомобильных запчастей по горячим следам. Жертвой преступника стал житель села Белоярское. По его словам, общая сумма похищенного составила более 19 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался житель села Аксарка 1994 года рождения. После того, как мужчину доставили в отделении полиции, он сознался в содеянном, - сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас злоумышленник обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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