В Ноябрьск поступило 12 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ноябрьск поступило 12 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Первыми на прививку пригласят тех, кто был записан в листы ожидания.

Напоминаем, что вакцинации от коронавируса проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день. Условием остается возрастное ограничение 18+ и отсутствие противопоказаний: аллергических реакций, обострения хронических заболеваний, беременности и грудного вскармливания, а также острых инфекционных заболеваний.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам колл-центра: 8-800-100-9103, 33-48-03 или на портале госуслуг.

Для горожан будет работать два пункта вакцинации: кабинет № 214 в городской поликлиники и пункт вакцинации в СОК «Зенит». Отметим, что кабинет №316 городской поликлиники будет работать в порядке живой очереди (без предварительной записи).