В промзоне Ноябрьска обнаружили труп молодого мужчины Фото: Ольга Крыльцова

Воскресным утром, 18 апреля, жители Ноябрьска обнаружили в районе четвертого проезда промзоны труп мужчины. По указанному адресу тут же выехали следователи. Они осмотрели место происшествия и изъяли видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения.

- На данный момент личность погибшего уже установлена. Это оказался 36-летний местный житель, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти не обнаружено. Скорей всего, мужчина скончался от переохлаждения. Однако точная причина смерти станет известна позднее - после медицинской экспертизы.

Напоминаем, что неделю назад такое же происшествие случилось в Новом Уренгое. На одной из центральных улиц обнаружили труп мужчины. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.