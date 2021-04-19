В Салехарде выявили более десяти управляющих компаний, которые не убирал снег с крыш Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда наказала управляющие компании, которые некачественно убирали наледь и снег с крыш многоэтажных домов.

- Выявлены факты некачественной уборки кровель 12 многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ЕГУК» (по периметру крыш расположены сосульки, на самих крышах и козырьках лежал снег). Это могло повлечь причинение вреда здоровью граждан, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В вязи с этим ведомство обязало УК исправить нарушения, а также привлекло виновное должностное лицо к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, подобные нарушения обнаружили на территориях еще десяти управляющих организаций. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.