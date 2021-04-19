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Общество19 апреля 2021 9:36

Прокуратура Нового Уренгоя добавилась выплаты многомиллионного долга по зарплате

Работники не получили зарплату за январь
Марина Прохорова
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Прокуратура Нового Уренгоя добавилась выплаты многомиллионного долга по зарплате

Прокуратура Нового Уренгоя добавилась выплаты многомиллионного долга по зарплате

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя помогла работникам ООО «Элемент» получить долги по зарплате.

- Установлено, что 133 сотрудника предприятия не получили заработную плата за январь 2021 года. Размер задолженности превысил 11 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим ведомство обязало руководство выдать работникам причитающиеся деньги, а также возбудило административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной платы и иных выплат).

На данный момент задолженность перед работниками предприятия полностью погашена.