Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе стартовал конкурс детского рисунка «Война глазами детей», приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Его основная цель - сформировать у подрастающего поколения нравственные качества, среди которых особое место занимают патриотизм и ответственность за судьбу Отечества.

Конкурс проводится с 20 апреля по 15 июня в два этапа:

I этап - с 20 апреля по 1 июня. Архивный отдел принимает заявки и работы от конкурсантов.

II этап - со 2 июня по 15 июня. Жюри конкурса определят по три лучших работы в каждой возрастной категории по двум номинациям.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет включительно. Всех ребят поделят на три возрастные группы: 4 - 7 лет, 8 - 12 лет и 13 - 16 лет. Они могут выбрать одну из двух номинаций: «Рисую сам» и «Семейный рисунок».

Для участия необходимо заполнить заявку и направить ее до 1 мая в Архивный отдел по адресу: село Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, кабю 27а или по электронной почте: arhiv@yam.yanao.ru.