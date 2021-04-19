Рецидивист из Муравленко отправится в колонию за найденные наркотики Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко вынесли приговор в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков.

- Мужчину задержали в январе 2021 года. В ходе досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,61 граммов, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что купил наркотик для личного потребления, не собираясь его распространять. Однако уйти от наказания северянину не удалось.

В начале апреля 2021 года муравленковский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. При вынесении приговора учитывался тот факт, что ранее горожанин уже был судим.