Власти Губкинского решат сразу несколько проблем, на которые указали горожане

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

Власти Губкинского продолжают работать сообща с горожанами. В прошедшую субботу, 17 апреля, глава города Андрей Гаранин рассказал о проделанной работе по просьбе губкинцев.

Так, жительница дома №2 мкр. 14 сообщила, что во дворе нет тротуара, поэтому машины ездят и паркуются как попало. На данный момент власти решили сделать лежачих полицейских, а после - изучить возможность строительства тротуара.

Житель дома №11 мкр. 4 сообщил о большой луже, которая в холод превращается в каток. Чтобы исправить ситуацию, летом собираются поднять плиты.

Еще одна местная жительница обратилась с проблемой, которая волнует многих мам. На площадке у дома №35 мкр. 5 нет качелей и нормального освещения, зато есть лужи, поэтому приходится гулять с детьми в других дворах. Власти решили поднять уровень территории, смонтировать фонари и, конечно, установить качели.

- Спасибо всем нашим жителям, которые обращают внимание на действительно актуальные вопросы, проблемы, волнующие всех жителей того или иного дома. Качество жизни нужно повышать не только во всем городе, но и в каждом дворе, - отметил Андрей Гаранин.