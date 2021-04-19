Фото: Ямальский СПИД-Центр, соцсеть ВКонтакте

В Ноябрьске состоялась масштабная акция по профилактике ВИЧ-инфекции. Она проводилась сразу на двух городских площадках.

Так, в клубе гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Кадет» прошла «Ярмарка волонтерских вакансий», целью которой стала популяризация позитивных идей добровольческого движения среди жителей и вовлечение в решении актуальных проблем Ноябрьска.

Волонтерское движение «Вектор», действующее на базе ГБУЗ ОЦ СПИД, представили на ярмарке свои проекты. Руководитель «Вектора» Олеся Старовойтова рассказала о деятельности волонтерского движения и его важности в профилактике ВИЧ-инфекции.

Всем желающим предложили пройти бесплатное экспресс-тестирование с последующим консультированием.

Второй пункт тестирования был развернут на территории торгового комплекса «Север-1». Специалисты окружного СПИД-Центра приглашали жителей пройти экспресс-тест, а также получить достоверную информацию о вирусе иммунодефицита человека и консультацию психолога о методах профилактики.

По итогам двух мероприятий, свой ВИЧ-статус узнали 111 человек.

Напоминаем, что тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти и в будние дни, обратившись в СПИД-Центр или медицинское учреждение по месту жительства. Подробная информация по телефону «горячей линии»: 8-800-100-25-89.