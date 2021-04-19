Фото: администрация Пуровского района

Пуровчанам предлагают выбрать новое время движения рейсового автобуса, курсирующего по маршруту Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале. Жителям необходимо решить, нужно ли организовать дополнительные рейсы из райцентра до поселка.

Голосование продлится до 14 мая. На выбор предоставлено пять вариантов. Выразить свое мнение может любой желающий на сайте администрации Пуровского района в разделе «Опросы» или на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

На данный момент в голосовании приняли участие 30 человек, большинство из них считают, что дополнительные рейсы необходимы.