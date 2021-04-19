За лето в Новом Уренгое отремонтируют детский сад и несколько школ

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое продолжается ремонт школ и детских садов. Накануне глава города Андрей Воронов посетил учреждения, которые предстоит привести в порядок.

Одно из них - школа №18, находящаяся в здании детского сада. Летом здесь отремонтируют спортзал, санузлы и заменят окна.

Также изменения произойдут в спортивной школе им. К. Еременко, где воспитывают резерв для сборных команд Ямала и России. Из запланированных работ: обновить освещение в спортзале.

Не обошли стороной и детский сад «Елочка». Здесь заменят коммуникацию и отремонтируют кровлю.

- Считаю, комплексный подход в обновлении объектов правильным. Поставил задачу руководителям учреждений своевременно проводить ревизию вверенных учреждений, чтобы выявить все проблемы, требующие решений. Изучим, составим план, чтобы в лето войти уже с конкретными объемами работ, - сообщил глава города.