Погода на Ямале на 19 апреля: к вечеру потеплеет

Погода на Ямале на 19 апреля
Фото: Ольга Крыльцова
В понедельник, 19 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -2. Ветер 7-10 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -13, ночью -12. Ветер 9-13 м/с.
Надым: переменная облачность, вечером - снег. Днем -12, ночью -8. Ветер 5-10 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -14, ночью -12. Ветер 7-11 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем -12, ночью -14. Ветер 9-13 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -13, ночью -16. Ветер 7-13 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -1. Ветер 7-10 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -13, ночью -12. Ветер 9-13 м/с.