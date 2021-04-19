Погода на Ямале на 19 апреля: к вечеру потеплеет

Погода на Ямале на 19 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 19 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -2. Ветер 7-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -13, ночью -12. Ветер 9-13 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - снег. Днем -12, ночью -8. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -14, ночью -12. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -12, ночью -14. Ветер 9-13 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -13, ночью -16. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -1. Ветер 7-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -13, ночью -12. Ветер 9-13 м/с.