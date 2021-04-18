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Здоровье18 апреля 2021 12:07

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2021 года увеличилось на 19 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 апреля 2021 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2021 года увеличилось на 19 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2021 года увеличилось на 19 человек

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 апреля 2021 года увеличилось на 19 человек. Таким образом, всего с начала пандемии заразу подхватили 38 339 человек. По информации Оперштаба ЯНАО, за сутки выздоровел 21 человек (за весь период – 37 070 человек).

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 138 пациентов, из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии, четверо – на искусственной вентиляции легких. За сутки на Ямале провели 2186 тестов в 23-х лабораториях (за весь период – 1 543 047 тестов).

Новых случаев среди вахтовиков из других регионов не выявлено.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Если по городам: 8 человек заболели коронавирусом в Новом Уренгое, 5 – в Салехарде, по 2 – в Губкинском и Пуровском районе, по 1 случаю – в Надымском районе и в Лабытнанги.

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