Жительница Муравленко, пырнувшая ножом знакомого, приговорена к обязательным работам Фото: Татьяна Коркина

Обязательные работы сроком в 120 часов отработает жительница Муравленко, которая признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, приговор муравленковского городского суда вступил в силу 30 марта 2021 года.

В январе 2021 года в городскую полицию поступило заявление о том, что муравленковцу причинен вред здоровью. Полицейские установили, что на фоне личных неприязненных отношений у потерпевшего возник конфликт со знакомой. Находясь на кухне квартиры, 59-летняя женщина схватила нож и несколько раз пырнула им мужчину.

Экспертиза показала, что у потерпевшего колото-резаная рана, которая повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья.