Жителя Муравленко, который хотел купить машину «с рук», обманули на 68 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против местного жителя. По данным пресс-службы УМВД по ЯНАО, заявление от мужчины поступило в дежурную часть 13 апреля.

Полицейские установили, что на сайте объявлений потерпевший увидел информацию о продаже автомобиля в другом городе. Он связался с продавцом по телефону и договорился о покупке машины. «Продавец» сказал, что «работает» только по предоплате и попросил заявителя перевести ему более 68 тысяч рублей. Когда заявитель это сделал, «владелец» авто перестал выходить на связь.

Теперь мошенника ищут, ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей, лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года.