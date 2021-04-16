Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 апреля 2021 16:07

Мошенники развели двух новоуренгойцев, используя сайт бесплатных объявлении

Возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Мошенники развели двух новоуренгойцев, используя сайт бесплатных объявлении

Мошенники развели двух новоуренгойцев, используя сайт бесплатных объявлении

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратились сразу два местных жителя, которых обманули мошенники. В первом случае аферисты развели женщину, продававшую гитару.

- Было установлено, что заявительница выложила на сайте бесплатных заявлений информацию о продаже гитары. Позже с ней связался потенциальный покупатель, который убедил женщину пройти по ссылке для оплаты товара. Не заподозрив обмана, женщина ввела данные банковской карты, а после - лишилась 36 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Во втором случае в полицию обратился мужчина 1987 года рождения. Он заплатил за покупку газового гриля 23 тысячи рублей, но товар так и не увидел.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - до пяти лет лишения свободы.

Криминал