Мошенники развели двух новоуренгойцев, используя сайт бесплатных объявлении Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратились сразу два местных жителя, которых обманули мошенники. В первом случае аферисты развели женщину, продававшую гитару.

- Было установлено, что заявительница выложила на сайте бесплатных заявлений информацию о продаже гитары. Позже с ней связался потенциальный покупатель, который убедил женщину пройти по ссылке для оплаты товара. Не заподозрив обмана, женщина ввела данные банковской карты, а после - лишилась 36 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Во втором случае в полицию обратился мужчина 1987 года рождения. Он заплатил за покупку газового гриля 23 тысячи рублей, но товар так и не увидел.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - до пяти лет лишения свободы.