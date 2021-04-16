Фото: «PROФормат», соцсеть ВКонтакте

В предстоящие выходные, 17 и 18 апреля, в Салехарде пройдет пятый молодежный форум «PROФормат». Его участники смогут получить много полезных знаний, посетить тренинги и мастер-классы, встретиться и пообщаться с экспертами.

На форуме будет организовано несколько основных площадок. Так, «PROАртРезиденция» будет включать несколько блоков: танцы, театр, фото, творчество и дизайн. Здесь участники смогут попробовать свои силы в 3D моделировании, дизайне одежды, фотомастерской, тренингах по сценической речи и прочее.

На площадке «PROДобровольчество» молодые люди обсудят с экспертами разработку проектов в данной сфере. Также будут присутствовать участники надымского поискового отряда «Лиза Алерт» и музея боевой славы из поселка Харп.

На площадке «PROГостеприимство» молодые люди познакомятся с современными трендами в этой сфере. Для ребят проведут деловую игру «Клиентский сервис», тренинг «Развитие территорий в сфере гостеприимства» и многое другое.

Участники площадки «PROIT» смогут побывать на образовательном тренинге, для них пройдет практикум-конструктор сайтов Тильда. А участников «PRОЭксперт» ждут тренинги по проектному менеджменту.

Отметим, что тренинги и мастер-классы для молодежи проведут ямальские специалисты и эксперты из других регионов страны.

Сам форум пройдет в музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского. Начало мероприятия в 10:30. Зарегистрироваться и выбрать образовательную площадку можно в АИС «Молодежь России» по ссылке.