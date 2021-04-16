Житель Муравленко, попавшийся с наркотиками, выплатит штраф в 30 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Муравленко вынесли приговор в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он признан виновным в незаконном хранении наркотиков.

- Мужчину задержали в конце 2020 года. В ходе досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой более 300 граммов, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что купил наркотик для личного потребления, не собираясь его распространять. Однако уйти от наказания северянину не удалось.

В конце марта 2021 года в законную силу вступил приговор муравленковского городского суда, согласно которому мужчина обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.