Житель Лабытнанги перевел аферистам более 180 тысяч рублей с зарплатной карты Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1976 года рождения, ставший жертвой мошенников. Со слов потерпевшего, он пытался сохранить свои сбережения, но вместо этого лишился 184 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что недавно мужчина установил на телефон приложение, с помощью которого мошенники пытались оформить онлайн-заявку на получение кредита. Чтобы ее аннулировать, необходимо перевести через банкомат 184 тысячи рублей с зарплатной карты на счет, указанный мошенниками, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Спустя некоторое время мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ. «Мошенничество».