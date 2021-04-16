В Ямальском районе несколько магазинов завысили цены на продукты первой необходимости Фото: Вера Зенина

Прокуратура Ямальского района проверила цены на продукты в местных магазинах. Не обошлось без нарушений.

- Установлено, что торговые точки ООО «Шанс», ООО «Панаевская ТЗО», ИП Хайрутдинов С.В, ИП Сафрыгина Т.Г, продавали социально значимые продукты по завышенной цене, что нарушало права жителей, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что после вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены, а шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Предпринимателям назначены штрафы на общую сумму 123 тысячи рублей.

Напоминаем, что ранее прокуратура провела несколько рейдов по продуктовым магазинам окружной столицы. В итоге один из них завысил цены в три раза или на 286 процентов.