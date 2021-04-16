Сторонники Алексея Навального специально накручивают голоса в его поддержку

Жители России стремительно утрачивают интерес к фигуре Алексея Навального и не готовы участвовать в организуемых ФБК акциях с требованиями его освобождения. Кроме того, зафиксировано рекордное число отписок от Telegram-каналов «Навальный» и «Команда Навального». За два месяца их покинули 50 тысяч пользователей.

Однако, чтобы сохранить видимую популярность, его сторонники специально накручивают число зарегистрировавшихся людей на странице «Свободу Навальному!», которые должны выйти на митинги в его защиту. Для этого используются так называемые боты - фейковые страницы и непрозрачность процедуры подсчета.

Последнее, кстати, играет весьма важную роль в накрутке. Число пользователей, прошедших регистрацию на странице «Свободу Навальному!», по определению не может быть проверено без доступа к закрытой системе управления сайтом, право на вход в которую имеет только администратор сайта, услуги которого напрямую оплачиваются самим Навальным.

Таким образом, число участников проекта: якобы 420 103 человека - вызывает сомнение, особенно с учетом того, что проект был запущен только 23 марта.