Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 апреля 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 303.

Из общего числа болеющих 122 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 412 человек.

Также за сутки не выявлено ни одного нового случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 009 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 294): Новый Уренгой - 10 (за весь период - 6 697), Губкинский - 2 (за весь период - 2 685), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 345), Салехард - 1 (за весь период - 3 453), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 904), Приуральский район - 1 (за весь период - 825), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 461).

За сутки в регионе провели 3 563 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 537 626.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период - 37 025.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 995 человек с COVID-19, из них 1 172 (13,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 684 148. Выздоровевших - 9 109, за весь период - 4 310 557. Умерших - 397, с начала периода - 104 795.