Надымчанин, зверски расправившийся со своим приятелем, отправится в колонию на 12 лет Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме вынесли окончательный приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своим приятелем. Ранее суд вынес по его делу оправдательный приговор, в связи с вердиктом присяжных, однако прокурора не устроило такое решение, и он добился пересмотра дела.

- По данным следствия и суда, в апреле 2018 года между двумя местными жителями во время распития алкоголя произошел конфликт. Мужчина жестоко избил потерпевшего, нанеся ему не менее 45 ударов ножом в область головы, тела и конечностей, а также множественные удары руками и бутылкой. Смерть потерпевшего наступила в результате полученных телесных повреждений, - напомнили в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что незаконное судебное решение было отменено судом ЯНАО ввиду многократных нарушений уголовно-процессуального закона стороной защиты. Именно это повлияло на решений присяжных-заседетелей об оправдании подсудимого.

Во втором судебном процессе суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.