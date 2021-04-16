В Новом Порту отметили юбилейный День оленевода

Фото: «Газпромнефть-Ямал»

В селе Новый Порт весело и с размахом отметили главный праздник тундровиков - День оленевода. Он состоялся при поддержке «Газпромнефть-Ямала» и программы социальных инвестиций «Родные города».

Праздник начался с традиционного парада спортсменов участников творческих конкурсов. После торжественного шествия на выбор гостей представили площадки с различными мероприятиями.

Так, на главной площади села проходили соревнования по национальным видам спорта. Участники метали тынзян на хорей, выполняли тройные прыжки и прыжки через нарты, состязались за звание лучшего в перетягивании палки и национальной борьбе. Неподалеку организовали конкурсы на лучший национальный костюм и блюдо.

Также участники состязались в необычном искусстве вплетения накосников в косы, демонстрировали умения в творческих конкурсах «Мелодии Севера» и «На все руки мастерица». А для всех желающих ненецкие женщины проводили мастер-классы по изготовлению национальных амулетов, сувениров их меха нерпы, кукол и украшений.

Наибольшее число гостей собрали гонки на оленьих упряжках. Обладатель самых быстрых оленей Геннадий Яптик был награжден снегоходом YAMAHA, а победительница гонки среди женщин Зоя Сэротэтто получила в подарок «Буран».

Победителем в национальной борьбе стал Вадим Худи, также получивший в подарок снегоход «Буран». Участники, занявшие призовые места в других номинациях, стали обладателями ценных подарков от нефтяников - двигателей для «Бурана», бензиновых генераторов, бензопил и резиновых лодок.

Победители творческих конкурсов получили швейные машинки, термопоты и телевизоры. Дети выигрывали настольные игры, конструкторы, планшеты и игровые наборы.

Завершился День оленевода праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы Ямальского района и салехардские певицы - Снежана Хороля и Елена Лаптандер, а также московский гость Прохор Шаляпин. А чтобы праздник запомнился надолго, организаторы подготовили грандиозное файер-шоу и салют.

Отметим, что национальный праздник в Новом Порту не проводился более тридцати лет. Возродить традицию удалось благодаря поддержке нефтяников. После длительного перерыва праздник вновь состоялся в 2016 году.

- Мы постарались сделать юбилейное торжество интересным и насыщенным. Атмосфера сложилась дружественная и семейная, ведь большинство собравшихся - родственники из Новопортовской и Мыскаменской тундры, - рассказал директор по организационным вопросам «Газпромнефть - Ямала» Евгений Захаров.

Справка

«Родные города» - программа социальных инвестиций «Газпром нефти», которая с 2012 года системно совершенствует качество жизни в регионах деятельности компании, поддерживая инициативы локальных сообществ и развивая собственные проекты.