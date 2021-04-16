Фото: администрация Ноябрьска
Власти Ноябрьска назвали улицы, на которых в первую очередь проведут ямочный ремонт. Список сформировали после проведенной ревизии, в него вошли следующие участки:
- улица Изыскателей (от улицы В. Цоя до ул. Шевченко);
- улица 40 лет Победы (от улицы Изыскателей до ул. Ленина);
- улица Ленина (от ул. Советская до ул. 60 лет СССР);
- улица Советская (от ул. Цоя до пр. Мира);
- проспект Мира (от ул. Советская до ул. Изыскателей);
- улица Северная (от ул. 40 лет Победы до ул. Шевченко).
Трещины, канавы и ямы устранят в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети и согласно действующей нормативной документации. На самых опасных участках приняты временные меры.
- Обследование дорожного полотна продолжается. Сейчас специалисты фиксируют все дефекты. По результатам работы комиссии сформируют окончательный перечень ремонтных работ. Сам ремонт начнется после того, как сойдет снег, - сообщили в городской администрации.