Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска назвали улицы, на которых в первую очередь проведут ямочный ремонт. Список сформировали после проведенной ревизии, в него вошли следующие участки:

- улица Изыскателей (от улицы В. Цоя до ул. Шевченко);

- улица 40 лет Победы (от улицы Изыскателей до ул. Ленина);

- улица Ленина (от ул. Советская до ул. 60 лет СССР);

- улица Советская (от ул. Цоя до пр. Мира);

- проспект Мира (от ул. Советская до ул. Изыскателей);

- улица Северная (от ул. 40 лет Победы до ул. Шевченко).

Трещины, канавы и ямы устранят в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети и согласно действующей нормативной документации. На самых опасных участках приняты временные меры.

- Обследование дорожного полотна продолжается. Сейчас специалисты фиксируют все дефекты. По результатам работы комиссии сформируют окончательный перечень ремонтных работ. Сам ремонт начнется после того, как сойдет снег, - сообщили в городской администрации.