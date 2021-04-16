Жителей Нового Уренгоя приглашают поучаствовать в ямальской лыжне

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жителей Нового Уренгоя приглашают принять участие в «Ямальской лыжне - 2021». Гонка пройдет в предстоящее воскресенье, 18 апреля, на лыжной базе «Кристалл». Регистрация участников начнется в 9:30, торжественная церемония открытия - в 11:45, а начало соревнований - в 12:00.

Забеги организованы на дистанциях: 5 километров (для мужчин и юношей 2002 г.р. и старше); 3 километра (женщины, юноши и девушки 2002 г.р. и старше); 2 километра (мужчины, женщины 1980 г.р. и младше); 1,2 км (мальчики, девочки 2009 г.р. и младше). Стиль прохождения дистанции - свободный.

Победители в каждой категории определятся по наименьшему времени прохождения дистанции.