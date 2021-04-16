За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев почти три миллиона рублей Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 апреля, зарегистрировано 28 подобных преступления, ущерб от которых составил 2,9 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стал житель Нового Уренгоя, которому позвонил якобы сотрудник банка. Под предлогом отмены несанкционированного списания денег, аферист убедил северянина перевести 586 тысяч рублей на предоставленный банковский счет. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Гражданам необходимо быть бдительными и внимательными при переводе денежных средств.