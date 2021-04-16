В Салехарде осудят женщину, которая ранила бывшего супруга кухонным ножом Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство бывшего супруга.

- По данным следствия, 6 февраля 2021 года в службу скорой помощи поступил звонок от местной жительницы, она сообщила, что ее бывшему супруга нужна медицинская помощь. Прибывшие по вызову медики обнаружили в квартире мужчину с колото-резанным ранением в области шеи, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Оказалось, что накануне между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина ранила потерпевшего кухонным ножом. Испугавшись последствий, обвиняемая обратилась за помощью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.