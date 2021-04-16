В Салехарде отремонтируют более пяти километров дорог

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся к масштабному ремонту городских дорог. В первую очередь будет обновлена улица Чубынина ( от перекрестка с ул. Республики до заезда на закрытый рынок «Дары Ямала»). Здесь смонтируют ливневую канализацию, заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары и пешеходное ограждение

- Оживленный участок дороги будет частично перекрываться. Понимаю, что дорога связывает центральные улицы города, но ее нужно привести в надлежащее состояние. Прошу набраться терпения и отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также в этом году отремонтируют 5,37 километра автодорог на следующих улицах: Почтовая, Маяковского, Чубынина, Ленина, Гаврюшина, Щорса, Ангальский Мыс, Брусничный и Набережная. В довершение строители приведут в порядок 11 километров тротуаров на улицах: Матросова, Республики, Свердлова, З.Космодемьянской, Ямальская, Губкина, Подшибякина, Броднева, и Мира.

Также предусмотрена замена дорожных ограждений по ул. Чубынина и ул. Матросова - 2,14 километра. Кроме того, отремонтируют освещение на 56 городских улицах.

Ремонтно-строительные работы пройдут с 1 мая и до начала сентября 2021 года.