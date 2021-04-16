Ледоход в районе Салехарда и Лабытнанги ожидается в конце мая

Фото: правительство ЯНАО

Ледоход в районе Салехарда и Лабытнанги задерживается из-за сильного промерзания Оби, на некоторых участках толщина льда в два раза превышает прошлогодние показатели, это связано с морозной и малоснежной зимой.

- По имеющимся на сегодня данным, ледоход на реках Ямала ожидается на уровне средних значений и на 10 - 12 дней позже, чем в прошлом году. Тогда реки вблизи Тольки, Тарко-Сале, Уренгоя и Красноселькупа побили рекорды по раннему вскрытию. В этом году ледоход вблизи Салехарда, вероятнее всего, пройдет после 26 мая, - рассказал начальник филиала Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

Отметим, что ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги пока продолжает работу. После ее закрытия на линию, традиционно, выйдут суда на воздушной подушке.

Узнать актуальную информацию о работе сезонного автобуса можно в диспетчерской службе перевозчика по телефону: 8(90281)6-41-13.