Специальный мультимедиа-гид расскажет ноябрянам о выставке «Героическая Победа»

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска появился цифровой мультимедиа-гида. Это специальное приложение «Артефакт», разработанное к выставке «Героическая Победа». Проект стал одним из победителей в конкурсе Министерства культуры России.

Специально для выставки ноябряне отобрали 40 экспонатов, каждый из которых уникален. Это образцы вооружения, обмундирования разных родов войск, ордена и медали, продуктовые карточки, фотографии и документы.

К каждому экспонату подготовлено описание, этикетаж, статья и проведена многоракурсная съемка. Кроме того, теперь их сможет распознать специальное приложение «Артефакт».

- В перспективе, благодаря мультимедиа-гиду, о выставке «Героическая Победа» смогут узнать больше посетителей, - отметил глава города Алексей Романов.