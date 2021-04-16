В период распутицы за состоянием дороги Салехард - Надым следят несколько бригад

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале пристально следят за состоянием дороги Салехард - Надым. До 16 апреля будут выполнены работы по удалению снега за ограждением и на обочинах, а до 30 апреля специалисты расчистят и откроют оголовки водопропускных труб, чтобы вода могла проходить через них в период таяния.

Также сформированы дополнительные дорожные бригады, которые ежедневно контролируют ситуацию, в их распоряжении находятся четыре грейдера и два трактора К-700.

Специалисты отмечают, что на некоторых участках из-за тяжелого веса транспорта образовались ямы и колеи.

- На дороге есть проблемный участок. Мы о нем знаем и контролируем его состояние. Конечно, когда начал активно таять снег, несущая способность в этом месте снизилась. В этом году мы этот участок доведем до ума. Учитывая все плюсы для населения, решили открыть сквозной проезд этой зимой. Погода установится, и подрядчик сразу выйдет, чтобы завершить этот участок, - рассказал заместитель губернатора Александр Подорога.

Дополнительно для сохранности автомобильных дорог на Ямале со 2 по 31 мая вводятся временные ограничения движения для транспортных средств, которые превышают допустимые значения. Это касается региональных и муниципальных автодорог общего пользования.