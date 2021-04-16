Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надыме открыли новую лыжную базу в районе Кедровой рощи. Здание, собранное из модульных конструкций, занимает 330 квадратных метров. В нем обустроены тренажерный зал, тренерская и раздевалки с индивидуальными шкафчиками, а также душевая.

Для надымчан будут представлены услуги по прокату: приобретены 100 комплектов лыж, ботинок и палок.

Отметим, что лыжными гонками в регионе занимается свыше 4,7 тысяч человек, в том числе 500 надымчан. Этот вид спорта является одним из приоритетных, его развитию в округе уделяется особое внимание. За счет открытия лыжной базы планируется привлечь к занятиям зимними видами спорта больше горожан.

- Уверен, что лыжная база станет любимым местом семейного отдыха, местом встреч любителей активного и спортивного образа жизни, местом зарождения новых спортивных свершений, местом, где с удовольствием и радостью будут активно заниматься спортом жители города и района, - отметил директор департамента физкультуры и спорта ЯНАО Андрей Масанов.