«Самый чистый двор»: в Салехарде стартовал конкурс для управляющих компаний

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовал конкурс «Самый чистый двор». В нем могут участвовать управляющие компании, обслуживающие не менее шести деревянных и трех капитальных домов. Пока что заявки подали ТСЖ «Изумрудный город» и ООО «Изумрудный город».

С 21 апреля конкурсная комиссия совместно с представителем управляющей компании начнут осматривать дворы, заявленные на конкурс.

Есть несколько критериев, по которым будут судить территорию: очищена от снега, на кровле не должно быть сосулек. Если есть детские и спортивные площадки, то они тоже должны быть чистыми. Кроме того, учитываются и элементы благоустройства (пешеходный тротуар, скамейки, урны, контейнерная площадка).

На средства гранта, который достанется победителю, можно купить технику для уборки снега, сделать ремонт в обслуживаемых домах или потратить на благоустройство придомовых территорий.

Заявки принимаются в управлении жилищно-коммунального хозяйства до 19 апреля по адресу: ул. Свердлова, д. 49, каб. 301.