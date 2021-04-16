Погода на Ямале на 16 апреля: снова минус

Погода на Ямале на 16 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 16 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -7. Ветер 12-16 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -10, ночью -11. Ветер 9-14 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - снег. Днем -9, ночью -5. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -10, ночью -8. Ветер 10-14 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -10, ночью -8. Ветер 9-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -10. Ветер 8-14 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -5, ночью -7. Ветер 11-15 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -10, ночью -9. Ветер 8-13 м/с.